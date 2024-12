Lanns lidera mais uma missão da agricultura familiar do Estado, desta vez na região do Sisal

À frente da Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Bahiater, Lanns lidera mais uma Missão Técnica do Estado, desta vez na região do Sisal, envolvendo as cidades de Serrinha, Valente, Monte Santo, Conceição do Coité dentre outras.

As Missões Técnicas que estão percorrendo os territórios baianos marcam uma gestão inovadora e disruptiva, que apresentam e discutem o planejamento e as perspectivas das ações da BAHIATER com os parceiros locais.

Além de reuniões do time com Entidades de ATER, Consórcios e Secretarias de Agricultura dos municípios, os integrantes da Missão seguem visitando empreendimentos locais, proporcionando uma rica troca de conhecimento, como a Fábrica da APAEB, Associação de Desenvolvimento Sustentável e Solidário da Região Sisaleira.

Para Lanns, que é de Itabuna e tem um nome forte na militância pela pujança da agricultura familiar baiana, as Missões Técnicas Bahiater são uma inovação da gestão atual, que cumprem uma determinação do Governador Jerônimo em mapear para atuar ainda mais forte pela dignidade do homem e da mulher do campo.