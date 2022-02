Lavagem das escadarias abre Agito de Verão no Shopping Jequitibá

O projeto Agito de Verão no Shopping Jequitibá foi aberto na manhã desta sexta-feira (11), com a lavagem das escadarias do empreendimento, num clima de muita descontração, marcando a largada dos eventos carnavalescos, com todos os cuidados na prevenção da pandemia. A lavagem das escadarias do Jequitibá teve o cortejo afro, com a presença das tradicionais baianas, trazendo suas energias positivas para toda a cidade.

Após a lavagem, aconteceu uma apresentação de música ao vivo com Danny Matos, na Praça da Alimentação. O Agito de Verão, que vai até 27 com atrações para todas as idades, prossegue no domingo, dia 13, às 9 horas, com o Projeto Estar Bem, que terá o Aulão Smart Fit e o Atendimento Velanes, com serviços de aferição de pressão, teste glicêmico abertos ao público no Estacionamento do Shopping Jequitibá.

Também no domingo, às 14 horas na lounge da C&A, a Unime Itabuna promove ações de cuidados com a saúde e bem-estar.O Shopping Jequitibá segue todos os protocolos determinados pela Organização Mundial de Saúde para a prevenção da Covid 19 e vem realizando campanhas educativas em suas redes sociais.