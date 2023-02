Lavagem do Beco do Fuxico movimenta o comércio informal que comemora vendas

O público recorde que compareceu à primeira noite da Lavagem do Beco do Fuxico se estava ávido por se divertir, decorridos dois anos da pandemia que suspendeu os festejos tradicionais de Itabuna, demonstrou que também deseja consumir. A Prefeitura de Itabuna preparou toda a infraestrutura para as barracas de bebidas e comidas ao longo do Circuito da Beira-rio e da Praça Olinto Leone.

Promovido pela Prefeitura de Itabuna e a Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC), com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo da Bahia, e Bahiagás, o evento reúne vendedores ambulantes da cidade e de municípios vizinhos que aproveitam a festa para garantir uma renda às suas famílias.

O secretário de Governo, José Alberto de Lima Filho, reforçou a importância da Lavagem do Beco do Fuxico como forma de manter a tradição cultural e promover entretenimento, além de movimentar a economia local e regional.

“O prefeito Augusto Castro aproveitou uma festa tradicional, que é a Lavagem do Beco do Fuxico, para trazer inovação com três dias de festa. Movimenta o comércio e o setor de serviços traz ganhos para a cidade”, disse.



Muitos ambulantes que comercializavam bebidas estavam satisfeitos com o movimento, tendo muitos deles informado que o estoque precisaria ser reforçado para as duas noites que ainda restam do evento “Com o calor, o consumo de cervejas e refrigerantes está alto. O povo está brincando e bebendo”, disse uma vendedora que não quis se identificar.

Morador do Bairro Santo Antônio, o vendedor ambulante Charles Queiroz, trabalha com a venda de copos e artigos decorativos em LED. Até ele se disse otimista com a festa que atrai foliões de todo o sul da Bahia. “A última festa que trabalhei foi o Ita Pedro. Foi maravilhoso o resultado das vendas”, declarou.