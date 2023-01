Lavagem do Beco do Fuxico vai ter pagodão com Parangolé

A banda baiana de pagode Parangolé, liderada pelo cantor Tony Salles, é a primeira atração anunciada na tarde desta sexta-feira, dia 20, pela Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC) para a 42ª Lavagem do Beco do Fuxico. A festa está programada para os dias 9, 10 e 11 de fevereiro, com o apoio da Prefeitura de Itabuna e do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo da Bahia.

O presidente da FICC, Aldo Rebouças, disse que o tema deste ano será “Maior Lavagem de todos os tempos”. Segundo ele, neste ano o evento tradicional da cultura grapiúna será durante três dias para a alegria dos foliões que, por conta da pandemia, não tinham a festa há dois anos. Mais atrações serão anunciadas brevemente.

Ele lembrou que o prefeito Augusto Castro (PSD) declarou a Lavagem do Beco do Fuxico patrimônio histórico e cultural, de natureza imaterial do Município, por meio da Lei Municipal nº 2.606, publicada em outubro do ano passado, depois de votada pela Câmara de Vereadores.

À organização

Na semana passada, o dirigente da FICC se reuniu com representantes de blocos e agremiações carnavalescas conjuntamente com o presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Itabuna, Egnaldo França. No encontro, Aldo Rebouças destacou o compromisso da gestão do prefeito Augusto Castro com a cultura, história e as tradições da cidade.

Além disso, com objetivo de fomentar a cultura local, a FICC vai levar em consideração na festa os blocos carnavalescos inscritos no Cadastro de Culturas e Turismo de Itabuna (CADCULTI). “O potencial e tradição de cada bloco, será avaliado através da plataforma CADCULTI”, ressalta do presidente da FICC.

A Lavagem do Beco é realizada anualmente, antes do Carnaval, no reduto da boemia itabunense, a Travessa Adolfo Leite. Lá está o bar ABC da Noite, do lendário Caboclo Alencar, botecos em pequenos comércios em substituição às antigas barbearias e bares.