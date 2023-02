A edição do Diário Bahia, nas bancas e online, destaca a realização da 42ª Lavagem o Beco do Fuxico, que dá a Itabuna o gostinho de Carnaval; a crise alegada pelo Hospital Manoel Novaes com a falta de médicos pediatras. Atendimento porta aberta, inclusive, foi suspenso até 19 horas desta sexta-feira. Leia mais aqui.