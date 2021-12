LBV arrecada 18 toneladas em doações para vítimas no extremo-sul

Por meio da Campanha SOS Calamidades, a Legião da Boa Vontade (LBV), arrecadou 18 toneladas em donativos, como kits de higiene pessoal e de limpeza e cestas de alimentos não perecíveis. O material será entregue às vítimas atingidas pelas enchentes que ocorreram nas últimas semanas, deixando 51 municípios baianos em situação de emergência, 4.500 pessoas desabrigadas e mais de 15.400 desalojadas, segundo a Defesa Civil do estado.

A Solidariedade encheu dois caminhões de doações, que chegaram no 3° Grupamento de Bombeiros Militares, nessa segunda-feira (21/12), e já estão sendo encaminhadas para as vítimas das enchentes, como destacou o Coronel Jadson Almeida: “A LBV se uniu também a essa campanha, nos ajudando com doações que nós estaremos levando pra o nosso povo sofrido do extremo sul do estado, e será muito útil nesse momento”, destacou o Coronel. Para descarregar as 18 toneladas de doações, a LBV contou com o apoio dos seus voluntários e da equipe do Corpo de Bombeiros, que fizeram uma verdadeira Corrente do Bem. Wilson Costa, um dos voluntários da Instituição, ressaltou a importância dessa união em prol das famílias atingidas: “Estamos numa missão importantíssima aqui, missão de unir forças, de se organizar para que essa ajuda chegue às famílias das regiões mais atingidas pela chuva. É muito importante você fazer a sua doação, continuar contribuindo pra que essas pessoas possam continuar sendo ajudadas”, afirmou.

Você também pode ajudar!

A Solidariedade não pode parar, e a Instituição vai continuar recebendo os donativos. Você pode doar alimentos não perecíveis, itens de higiene (sabonete, creme dental, absorvente, fraldas infantis e geriátricas) e itens de limpeza (sabão, água sanitária e detergente) nas unidades da LBV no estado da Bahia, ou se preferir faça a sua doação através do site: lbv.org, ou pelo pix oficial da LBV – E-mail: [email protected]

Postos de arrecadação – LBV:

Itabuna: Av. Bionor Rebouças, 135, Caixa D´Água, Tel.: (73) 3212-6242

Lauro de Freitas: Rua Prof. Teócrito Batista, s/n, Itinga, ao lado do Caic, Tel.: (71) 3288-6149

Salvador: Av. Porto dos Mastros, 19, Ribeira, Tel.: (71) 3312-0555

Salvador: Rua Odilon Dórea, 676, Brotas, Tel.: (71) 3234-9314

Acompanhe a entrega das doações acessando www.lbv.org.br ou o perfil @lbvbrasil no instagram e no facebook.