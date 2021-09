Legislativo deve autorizar nova rodada do Auxílio Emergencial Itabuna

Os vereadores devem autorizar o pagamento de mais três parcelas do Auxílio Emergencial Itabuna para famílias que vivem abaixo da linha da pobreza no município, ou seja, com renda mensal de até R$ 89 por pessoa.

O projeto de lei encaminhado pelo prefeito Augusto Castro (PSD) e que valida a nova rodada foi lido na sessão ordinária de quarta-feira (1°).

Em março, o Legislativo de Itabuna já havia aprovado a criação do Auxílio, sancionado por meio da Lei 2.536/21. Na época, o Executivo argumentou que a transferência de renda serviria para atenuar os impactos socioeconômicos da pandemia da Covid-19.

Agora, tal como na primeira rodada, o prefeito quer efetuar o pagamento do Auxílio no valor de R$ 100 durante três meses. A prorrogação do benefício, alegou o Governo itabunense, deve-se à persistência da pandemia. “Às famílias continuam necessitando de ajuda”, justificou o Governo.

A autorização da nova rodada do Auxílio Itabuna seguiu para designação de relatoria na Comissão de Legislação, o que deve ocorrer na quarta (8) (Fonte: Ascom Câmara de Itabuna).