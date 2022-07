Leonardo Boff faz palestra sobre ecologia integral neste sábado

O teólogo, escritor, filósofo e professor Leonardo Boff fará uma live com o tema “Ecologia Integral”, neste sábado (9), às 14 horas. A iniciativa faz parte do Movimento Igrejas em Saída, com apoio da Cáritas Brasileira Regional Nordeste 3, Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP/BA), Comissão Pastoral da Terra (CPT/BA) e Pastoral Operária.

Boff é conhecido internacionalmente por sua defesa dos direitos dos pobres e excluídos e levará conhecimentos importantes de forma gratuita, pela internet. “Tudo está interligado. Todas as dimensões da vida são interdependentes: a econômica, cultural, social e ambiental. Pensar esta integralidade é urgente para que possamos, enquanto humanidade, recuperar a nossa visão de vida.

“Debater a Ecologia Integral e torná-la prática é fundamental. Por isso, apoiamos, junto a outras organizações, este projeto realizado pelo Movimento Igrejas em Saída. No dia 09 de julho, contamos com a sua companhia para escutarmos juntos o vasto ensinamento do grande Leonardo Boff”, escreveu a Cáritas Nordeste 3 em sua rede social.

A live será transmitida no Facebook e Youtube da Cáritas Nordeste 3, Cáritas Brasleira, CPT Nacional, CPT Bahia e TV CPP. Os livros do palestrante estão disponíveis no endereço https://leonardoboff.org/publicacoes/.