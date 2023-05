“Letras que Voam” abraça estudantes rumo à viagem da leitura

O gosto pela bagagem trazida na estrada da literatura é o principal objetivo do projeto Letras que Voam, assinado pela Ficc (Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania), em parceria com a Biblioteca Municipal Plínio de Almeida. A iniciativa, sob a batuta da renomada professora e escritora Genny Xavier, tem nova incursão na tarde desta terça-feira (30), no Teatro Municipal Candinha Doria..

Semana passada, houve um treinamento com os monitores do projeto, na Câmara de Vereadores. Diante do grupo, Genny ressaltou a importância de os estudantes lerem histórias que retratem a diversidade de raça, etnia, religiosidade. Ou seja, trazer temas da existência humana. “Sentir emoção é direito da criança”, justificou a educadora.

Segundo a educadora, a pretensão é alternar manhã e tarde nas próximas edições do projeto, que conta com 15 profissionais da biblioteca, no suntuoso Teatro Municipal. Ficará mágico no imaginário dos alunos, não é?

Vale lembrar que o projeto sofreu interrupção durante a pandemia, mas recomeçou em alto estilo e merece todo engajamento (palavra que virou moda) das escolas em Itabuna.