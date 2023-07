Levado de uma quadra de esporte para ser assassinado

Um homem foi encontrado morto, na manhã desta quinta-feira, 7, na zona rural de Barro Preto, no sul da Bahia. Ele foi assassinado com vários tiros, depois de sequestrado em Itabuna, cidade vizinha. Trata-se de Erick Nonato da Silva, de 26 anos, conforme identificação feita no Departamento de Polícia Técnica.

Erick, segundo a polícia, jogava bola em uma quadra, no bairro Lomanto Júnior, em Itabuna, quando foi abordado por homens encapuzados que invadiram o local. Testemunhas disseram que os criminosos chegaram em cinco carros.

Ainda conforme testemunha, antes de levarem Erick, os criminosos ameaçaram todos os outros atletas da quadra e os agrediram com palavras de baixo calão. Além disso, um pouco mais adiante, queimam um carro e fecharam uma pista, ainda no bairro Lomanto Júnior.

Pelo que a polícia apurou até agora, o assassinato de Erick tem ligações com o mundo do crime. Ele já respondeu a inquérito por assaltos, dentre outros delitos.