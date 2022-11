Liberada a circulação de veículos na BR-101, em Itabela e Itamaraju

As forças estaduais de segurança liberaram, na tarde desta terça-feira (1), dois trechos, nas cidades de Itamaraju e Itabela, que possuíam manifestantes bolsonaristas. Os veículos voltaram a circular na BR-101.

Unidades especializadas seguem com atuações reforçadas no Extremo Sul e no Oeste da Bahia, para garantir a livre circulação de veículos.

No Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da SSP foi detectado um possível bloqueio, no KM 935, na região da cidade de Mucuri. Equipes estão se deslocando para o local.