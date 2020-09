Liberação de linhas mostra retomada do transporte de ônibus pela região

A circulação de 23 linhas semiurbanas marcou, na terça-feira (15), a retomada do transporte de ônibus no sul e 21 no extremo-sul da Bahia, após seis meses de interrupção. A partir de Itabuna, voltam os trajetos diários para cidades como Ilhéus, Buerarema e Camacan. De Ilhéus, para Coaraci e Uruçuça, por exemplo. Já no extremo-sul, autorizado trajeto de Eunápolis para Guaratinga, Santa Cruz Cabrália e Teixeira de Freitas.

Por enquanto, segundo decisão do governo estadual, continuam suspensos os ônibus tidos como intermunicipais na região. Isso por causa da alta ocupação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), além das ainda altas taxas de contaminação do coronavírus. A previsão é que os números sejam reavaliados no final do mês, para respaldar qualquer determinação relativa ao transporte.

Segundo o último boletim, Itabuna tinha 31 leitos de UTI ocupados (dois disponíveis, incluindo pediátricos).

– Quanto a Ilhéus, a ocupação era de 58 dos 75 leitos (ou seja, sobram 17).

– Em Eunápolis, desocupados 10 dos 20 leitos;

– Em Porto Seguro, disponíveis sete dos 35 leitos;

– Em Teixeira de Freitas, livres 13 dos 20 leitos.