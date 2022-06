Liberada a venda de alimentos  por ambulantes no centro de Itabuna no período junino 

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública (SESOP), decidiu flexibilizar a venda de alimentos no centro da cidade por um grupo de ambulantes que há 10 dias haviam sido realocados na Praça Otávio Mangabeira. A medida atende ao pedido formulado por eles com a justificativa de aproveitar o elevado fluxo de consumidores na área central no período que antecede as festas juninas.

“Atendemos ao pedido dos ambulantes do setor de alimentos, mas fixamos que voltem para a praça onde atualmente estão locados pela Prefeitura no prazo em 30 dias”, disse o titular da SESOP, Humberto Mattos. Mas, acrescenta que “todos aqueles que tiveram a autorização provisória assinaram termo de compromisso com a Administração municipal que havia iniciado a realocação a partir de uma TAC com o Ministério Público estadual”.

Pela manhã, o secretário recebeu uma Comissão que lhe apresentou as justificativas do pedido. O grupo era integrado pelos ambulantes Genilton Ribeiro dos Santos, Sebastião Ramos de Souza e Renato Maurício Nascimento que relataram que, com a mudança para a Praça Otávio Mangabeira, popularmente conhecida como Praça Camacan, houve queda na venda de alimentos entre 30% e 40% fato que atribuem à falta de publicidade.

“A gente tem compromisso com fornecedores. Por isso, quer aproveitar o elevado movimento de pessoas no centro da cidade neste período que antecede as festas de Santo Antônio, São João e São Pedro. Graças a Deus, houve entendimento nas negociações e houve a flexibilidade por parte do prefeito Augusto Castro e do secretário Humberto Mattos”, afirmou Renato Maurício. “Vamos cumprir o acordo”, reforçou Genilton dos Santos.