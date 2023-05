Licor Iracema e fila de arraiás trazem gosto da tradição junina para Itabuna

Ainda estamos em maio, mas ver a barraca do Licor Iracema na Praça Olinto Leone, no centro de Itabuna, dá um recado irresistível: estão chegando São João e São Pedro! E com eles o combo de alegria. Como licor e forró estão juntos até raiarem muuuuuitos dias de sol, tem uma chuva de arraiás para garantir aquele aquecimento massa.

No próximo sábado (20), já vai rolar o Arraiá Eskenta N’eu, com Flávio José, Raí Saia Rodada e Felipe Amorim. Mas a galera forrozeira já começou o aquecimento. O chiquérrimo Casarão Cola na Manu virou Casarão do Forró, com bandas que vêm arrasando pela região.

Para fazer o chiado da “chinela” ecoar junto com o tingue-lingue da sanfona, também está garantido o Esquenta Laje, dia 07 de junho, com um tripé de “responsa”, pra forrozeiro nenhum botar defeito: Caxangá, Forró do Tico e Otavio Matheus. Dando uma pausa na agenda, para voltar ao licor.

A barraca toda enfeitada tem licores tradicionais como jenipapo, mel de cacau, abacaxi, cupuaçu, e os do tipo gourmet, com leite, e muito mais. Segundo Alana Macedo, uma das vendedoras que encontramos no local, é possível comprar uma garrafa a partir de R$ 30,00.

Ah! Uma notícia que aumenta a sede dos dançarinos, promotores de eventos, donos de bar etc.: a fábrica dos irmãos Tiago e Leandro Witzel, no bairro Banco da Vitória, em Ilhéus, foi ampliada e será inaugurada na próxima sexta-feira (19). A equipe também entrega em domicílio, inclusive em Itabuna. Mais informações pelo Instagram @iracemalicorartesanal ou pelo telefone/WhatsApp (73) 99122-8047.