Líder de audiência no Rádio, Rivamar Mesquita estreia na Interativa FM

Líder em audiência por mais de 15 anos na Rádio Jornal de Itabuna, o comunicador Rivamar Mesquita vai estrear na próxima segunda-feira (15), na Rádio Interativa FM 93.7, o “Patrulha Popular”. O programa que irá ao ar de segunda a sexta-feira, das 16 às 18 horas, terá inúmeras atrações, com destaque para a participação do jornalista Alexandre Garcia, ex-comentarista político da Rede Globo.

“A Rádio Interativa FM 93.7, a primeira da cidade a apostar em uma programação AM no FM, que já tem na sua grade de programação grandes profissionais de Imprensa como Oziel Aragão, Silmara Souza, Andreyver Lima e Lavínia Sizínio, traz agora Rivamar Mesquita, um dos melhores comunicadores do Estado e dono de uma das maiores audiências do Rádio sulbaiano”, disse, ao Blog do Bené, o coordenador-geral da emissora, Jorge Lopo.

Conteúdo diverso

O gerente comercial da Interativa, Neto Terra Branca, informou que o “Patrulha Popular” é um programa de informações do setor de policial, balanço dos hospitais, notícias políticas, fatos do cotidiano e comentários em nível nacional de Alexandre Garcia. “O ‘Patrulha Popular’ será ao mesmo tempo leve e solto, com os gracejos de Rivamar com o comediante Cocada”, informou.

Cocada é parceiro de Rivamar Mesquita há mais de 25 anos no programa “Novo Amanhecer”, que vai ar no início das manhãs pela Rádio Jornal de Itabuna. O apresentador levará para seu novo programa outro companheiro da manhã: o operador de áudio Cosme Denílson, popular “Incarcadinho”. Na equipe, dois repórteres: Fábio Ferreira, nas ruas da cidade, e Marcelo Santos, com matérias policiais e dos hospitais.