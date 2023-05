Líder de grupo criminoso é inserido no Baralho do Crime

Jadison Santos da Silva, conhecido como ‘Doron’, ‘Matuê’ ou ‘Moré’, foi inserido nesta sexta-feira (5), no Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), na carta “Dama de Copas”. O procurado, que possui mandado de prisão pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, atua no bairro de Castelo Branco, em Salvador.

O foragido foi alvo de uma operação da Polícia Civil denominada ‘Araitak’, deflagrada em setembro de 2022, com o objetivo de apurar crimes praticados por um grupo criminoso. As investigações se estenderam até o dia 11 de outubro do mesmo ano. Foram cumpridos 11 mandados de prisão, além de mandados de busca e apreensão. Armas de fogo, munições e drogas pertencentes ao bando foram encontradas.

Jadison faz parte de uma das mais conhecidas organizações criminosas da capital, que tem como principal fundador o traficante Adilson Souza Lima, apelidado de “Roceirinho” ou “Coroa”, que está preso desde 2012.

O criminoso é encarregado de organizar a logística de distribuição de drogas e armas. Ele também exerce o comando sobre outras ações criminosas, como roubos, homicídios, recrutamento de novos membros e formação de bondes contra grupo rival.

De forma sigilosa, quem tiver informações pode contribuir com o trabalho policial e ajudar na captura desse e de outros foragidos, por meio do número 181 ou através do site disquedenuncia.com.