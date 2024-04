Liderança de grupo criminoso carioca é alvo de operação da Polícia Civil

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) em conjunto com a Polícia Civil de Pernambuco cumpriram ordens judiciais contra o líder de um grupo criminoso, responsável por homicídios e tráfico de drogas em dois bairros de Salvador. Os mandados de prisão contra Uelquer Silva de Araújo, o Cinco de Copas do Baralho do Crime da SSP/BA foram cumpridos no estado de Pernambuco, nesta segunda-feira (22).

Com dois mandados em aberto, sendo um por tráfico de drogas e outro por homicídio, o suspeito liderava um grupo pertencente a uma organização criminosa do Rio de Janeiro, com atuação nos bairros de Santa Mônica e Pero Vaz, na capital baiana. De acordo com as investigações, homicídios ocorridos nas duas regiões soteropolitanas são decorrentes de confronto entre o grupo do acusado e rivais.

O Cinco de Copas do Baralho do Crime está à disposição da Justiça e deve ser recambiado para Salvador. Policiais da Coordenação de Operações e da Agência de Inteligência do DHPP e equipes do Denarc e da Core da Polícia Civil de Pernambuco participaram das diligências.