Lideranças discutem no “Bom Dia Bahia” propostas para combater coronavírus

Os impactos da pandemia de coronavírus no cenário socioeconômico dos municípios do sul do Estado e os caminhos possíveis para a reação da sociedade serão destaques no “Bom Dia Bahia” deste sábado (18). Em busca de alternativas para a atual crise, o programa, que vai ao ar a partir das 08 horas da manhã, pela Rádio Difusora de Itabuna AM-640, vai ouvir sete personalidades do mundo empresarial e político regional.

Alessandro Fernandes de Santana, reitor da Uesc (Universidade Estadual de Santa Cruz); José Raimundo Araújo, auditor público do município de Itabuna e presidente do Fórum Empresarial da Bahia, e Manoel Chaves Neto, diretor do Shopping Jequitibá, são alguns dos convidados do programa.

O “Bom Dia Bahia” terá também a presença do vereador Ricardo Xavier, presidente da Câmara de Itabuna; do vice-presidente do Sindicato dos Bancários de Itabuna e membro do Conselho de Saúde de Itabuna, Paulo Eduardo Santana da Silva (Paulinho); do secretário-executivo da Amurc, Luciano Veiga, e do ex-presidente da Associação Comercial de Itabuna e coordenador do Mesb (Movimento Empresarial Sul da Bahia em Ação), Ronaldo Abude.

Debate e enfrentamento

A proposta do “Bom Dia Bahia” é mobilizar todos os segmentos da sociedade sulbaiana e promover amplo debate sobre o enfrentamento do coronavírus no eixo Ilhéus/Itabuna, onde segundo o secretário de Saúde Fábio Vilas-Boas se registra um crescente número de contaminação. Unidos, levantar recursos e buscar alternativas para elevar a autoestima da população, gerar renda, garantir empregos e criar perspectivas para os jovens.

O programa “Bom Dia Bahia”, apresentado por Ederivaldo Benedito-Bené e Dr. Andirlei Nascimento, vai ao ar aos sábados, das 08 às 10h30min da manhã, pela Rádio Difusora de Itabuna AM-640. O link da emissora é http://www.radiodifusoraam.com.br/ e os ouvintes pondem participar por meio do WhatsApp (73) 98889 1909.