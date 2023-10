Lideranças empresariais de Itabuna discutem decoração para o Natal de Luzes e Sonhos

A Prefeitura de Itabuna espera repetir o mesmo sucesso das duas edições da decoração Natal de Luzes e Sonhos, um projeto que promove, resgata e difunde cultura e tradição natalina no município. Além disso, estimula as vendas de final de ano no comércio.

Na terça-feira passada, dia 10, um encontro para garantir que Itabuna tenha o maior e o mais colorido natal do interior da Bahia contou com a participação do secretário de Governo, Rosivaldo Pinheiro, e do presidente da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC), Aldo Rebouças.

O secretário de Governo, Rosivaldo Pinheiro ressaltou a importância de o município investir nesse projeto com o apoio de importantes parceiros, ao destacar que a Prefeitura de Itabuna entende o significado e a importância da decoração do comércio.

“Mas também estará investindo em um modelo de decoração mais criativo e econômico, tendo em vista as dificuldades financeiras vivenciadas pelos municípios do país com a queda nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM)”, afirmou.

Para Rosivaldo, a sensibilidade do prefeito Augusto Castro com relação as questões sociais, e principalmente do comercio local, faz com que se busque entendimentos com representantes das instituições representativas como CDL, Sindicom e ACI no sentido de montar a estrutura de decoração de final de ano “de modo que todos possam participar e garantir uma bela ornamentação natalina, sem onerar os cofres públicos e nem os comerciantes”, acrescentou.

O presidente da Associação Comercial e Empresarial de Itabuna (ACI), Valdino Cunha, também reforçou a importância da decoração de Natal nas principais vias comerciais da cidade.

Ele afirmou que o projeto já esta consolidado como um fator decisivo e diferencial que, “além de atrair consumidores de outras cidades para comprar no comércio de Itabuna, fortalece as vendas e ainda deixa as ruas mais bonitas e iluminadas que atraem a atenção de todos, inclusive de nossos visitantes”, concluiu o empresário.