Lideranças indígenas e gestão do Materno-Infantil dialogam sobre avanços no atendimento 

Lideranças indígenas da etnia Tupinambá e representações da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai) da Bahia estiveram reunidas com diretores do Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio, em Ilhéus, com o objetivo de discutir fluxos, organização, atendimento e ampliação de serviços às comunidades dos Povos Originários da região.

O HMIJS é a única unidade do estado habilitada pelo Ministério da Saúde para atendimento especializado aos indígenas, uma conquista assegurada pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesab) e pela Fundação Estatal Saúde da Família (FESF-SUS), entidade gestora do hospital.

O Cacique Gildo Amaral, que também é membro do Conselho Estadual de Saúde, destaca a necessidade de cada vez mais ampliar o leque de atendimento às etnias da Bahia, já que dos 417 municípios, 406 possuem presença indígena. O Estado conta com 229 mil e 500 pessoas que se declararam indígenas.

Qualidade e mais serviços

Esse diálogo com a equipe técnica do hospital, de acordo com o Cacique Gildo Amaral, permite dirimir dúvidas, planejar ações e melhorar cada vez mais a qualidade dos serviços ofertados pela unidade. Para a diretora-geral Domilene Borges é fundamental para a instituição ouvir permanentemente o público atendido já que o grande objetivo é assegurar a satisfação com os serviços prestados.

Durante a reunião, a diretoria da unidade se comprometeu a fazer uma reciclagem junto à equipe, trabalhando cada ponto de melhora pontuado pela equipe.

Diálogo ampliado

O hospital também recebeu na semana passada representantes da Sesai na região de Pau Brasil, onde vive a etnia Pataxó hã-hã-hãe. O encontro teve o objetivo de alinhar ações que garantam o atendimento com eficiência e qualidade aos povos indígenas de Itajú do Colônia, Camacã e Pau-Brasil.

O Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio é a primeira maternidade 100% SUS da região sul do Estado. Foi construído pelo Governo da Bahia e entregue em dezembro de 2021. Possui 105 leitos para obstetrícia, partos normal e de alto risco, pediatria clínica, UTIs pediátrica e Neonatal. Nestes três anos de funcionamento ultrapassou a marca de 10 mil e 700 partos. Destes, 421 bebês indígenas.