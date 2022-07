Lideranças políticas e sociais fortalecem pré-campanha de Wenceslau Júnior

O pré-candidato a deputado federal (PCdoB), Wenceslau Júnior, foi aclamando por lideranças políticas e sociais ontem (20/07) à noite, durante Plenária Municipal, em Itabuna. Grande parte da militância do partido na cidade e outras lideranças além das fronteiras partidárias destacaram sua capacidade, comprometimento e experiência na política baiana.

Segundo Wenceslau Júnior, o fortalecimento e crescimento desse projeto político só foram possíveis por se tratar de um projeto coletivo. “A participação popular junto ao plano de governo é a forma correta de exercer a democracia, por isso nosso projeto foi construído ouvindo e inserindo as demandas populares. O desafio de defender a democracia nunca foi tão atual e intenso como hoje. Estarei no time de Lula e Jerônimo para mudar o Brasil e manter a Bahia no rumo certo assegurando às prerrogativas do povo, com indispensável diálogo entre os Poderes (executivo e legislativo)”, afirmou.

A vereadora Wilma Oliveira destacou a atuação do pré-candidato na defesa das pautas sobre a valorização e combate às violências contra as mulheres e o empoderamento feminino. “Wenceslau é um homem que sempre ressaltou o valor de todas nós na sociedade e, por isso, me sentirei muito bem representada por ele”, assegurou.

Já o produtor cultural Lula Palmeira ressaltou que Wenceslau Júnior sempre esteve engajado em movimentos culturais e que saberá buscar políticas públicas nesta área. “É um cara que conhece as nossas demandas, sempre nos valorizou e com certeza ajudará a tornar realidade o desenvolvimento da cultura no país, hoje abandonado pelo ‘desgoverno’ federal”, afirmou.

Para o ex-vereador Jairo Araújo é fundamental haver um representante da região na Câmara Federal para defender os interesses regionais e ajudar o presidente Lula na árdua missão de recolocar o país no caminho certo. “Não podemos ficar nas mãos dos deputados do ‘centrão’, que só conhece a política do toma lá dá cá”, pontuou.

O ex-vereador e atual dirigente do PV no município, Aldenes Meira, contou que quando chegou à Itabuna foi acolhido por Wenceslau Júnior, ambos ainda jovens, mas ávidos para descobrirem maneiras de ajudar os menos favorecidos. “Militamos juntos e conheço de perto suas incansáveis lutas em defesa do povo. É uma pessoa séria, comprometida, em quem confio para nos representar e ouso dizer que, não é ele que precisa da gente para seu projeto ter sucesso. Somos nós, o povo de Itabuna, da região e da Bahia que precisamos dele nos representando no Congresso Federal”, declarou.

As demandas de modo geral da população da Região Sul, Extremo Sul e Baixo Sul foram discutidas na reunião que contou com diversos segmentos de trabalhadores e trabalhadoras, como comerciários, bancários, servidores públicos, professores, operários da construção civil e da indústria têxtil e calçadista, agentes comunitários de saúde e endemias, advogados e outros profissionais liberais, trabalhadores da educação, da área de telecomunicações, além da militância de movimentos sociais, da cultura, da juventude, do esporte, da saúde, LGBTQIA+ e movimentos comunitários.