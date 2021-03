Limpeza de canais inicia com bairro Santo Antônio nesta quinta-feira

Depois de um contrato de cooperação técnica com a Prefeitura de Itabuna, através da Secretária de Infraestrutura e Urbanismo, a Emasa inicia nesta quinta-feira (25) a limpeza do canal do bairro Santo Antônio.

“Esse serviço busca melhorar a questão do lançamento de esgotos, que causam transtornos à população, com obstrução e retorno de dejetos para as casas no entorno do canal”, diz o diretor técnico da Emasa, Bruno Mendonça.

A grande quantidade de lixo e entulho jogado no canal de macrodrenagem acaba provocando o assoreamento, o que dificulta o escoamento do esgoto e também das águas da chuva.

“É preciso que os moradores tenham a conscientização em manter o canal limpo. O lixo jogado no canal acaba causando bloqueio do escoamento o que gera contratempo à comunidade, principalmente no período de chuvas”, alerta Mendonça.

Serão empregados homens e máquinas na realização do trabalho, com início previsto para as primeiras horas desta quinta-feira. As futuras ações serão planejadas entre a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo e Emasa para a limpeza e desobstrução de outros canais de macrodrenagem nos bairros da cidade.