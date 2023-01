Limpeza e manutenção de bueiros no entorno da rodoviária de Itabuna

Pelo menos três equipes da Superintendência de Serviços Públicos da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB) e da Biosanear participaram da limpeza de bueiros e bocas de lobo no entorno da Estação Rodoviária e da central de distribuição de hortigranjeiros, o Centro Comercial de Itabuna. A ação se estendeu às avenidas Amélia Amado e Inácio Tosta Filho.

O trabalho aconteceu simultaneamente nos bairros Jardim Primavera e Campo Formoso, envolvendo ainda remoção de lixo e entulhos. A ação é de manutenção dos escoadouros de águas pluviais, já que tem chovido na cidade e nesta época do ano o volume pluviométrico é mais intenso.

Entre novembro e março do ano subsequente na região Nordeste do país se concentra a estação chuvosa. Na primeira semana de janeiro, por exemplo, chove diariamente em média dois milímetros.

Grupos na limpeza

Mas, além das fortes enxurradas, o lixo doméstico entope essas estruturas. “É preciso evitar o despejo de lixo nas ruas e sarjetas, porque os detritos são carreados para bocas de lobo e bueiros, causando alagamentos”, alerta Sousa Lino, superintendente de Serviços Públicos.

Ele lembrou que a remoção da sujeira nos pontos mais críticos da cidade acontece periodicamente. Na terça-feira, os operários de campo fizeram a limpeza de bocas de lobo e de bueiros na Avenida do Cinquentenário e transversais. O trabalho reuniu três equipes, e também foi realizado em algumas ruas do Mangabinha.

“A gestão do prefeito Augusto Castro (PSD) atua para manter Itabuna cada dia mais limpa e melhorar as condições de acesso às ruas e avenidas. Um exemplo foi a mobilização de equipes da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa) que nesta semana fizeram reparos na pavimentação de trechos e de ruas dos bairros da Conceição e Nova Ferradas, além da Avenida Juca Leão, no centro”, reforçou o superintendente.