“Liquida Bahia” traz show de prêmios até 19 de julho

A CDL de Itabuna é uma das entidades que aderiram à campanha de vendas Liquida Bahia 2021, válida desta quinta-feira ( 08) até 19 de julho. O programa, com o lema “Esquenta promoção, esquenta coração”, é promovido pela FCDL (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado da Bahia).

As empresas do ramo varejista neste período oferecem prêmios como um automóvel Fiat Strada 0 Km, cinco motos Honda Pop 100, dez smart tvs, 50 vales-compras de R$ 50,00, mais o sorteio de dois cupons para compras na Rede Pop.

Na linha de apoio ao “Liquida”, o governo estadual publicou o Decreto nº 20.577, dia 06 de julho, com prazo especial para recolhimento do ICMS devido por contribuintes do ramo varejista ligados à campanha.

A publicação prevê que o recolhimento do tributo relativo à saída de mercadorias em julho pode ocorrer em três parcelas mensais. Tais pagamentos ficam para 09 de agosto, 09 de setembro e 11 de outubro.

Na aquisição interestadual de mercadorias também no mês julho, os contribuintes devem quitar o referido imposto nos dias 25 de agosto, 27 de setembro e 25 de outubro.

Vale lembrar que os prazos especiais para pagamento do ICMS não valem para revendedoras de automóveis, caminhões, ônibus e afins, nem para o comércio de gêneros alimentícios.