Liquidação Verão ON no shopping Jequitibá

O projeto Verão Super Férias do Shopping Jequitibá, em Itabuna, será encerrado neste final de semana, com uma ampla programação destinada ao público infanto-juvenil, num ambiente seguro e com muito espaço para atividades lúdicas.

Nesta sexta-feira (28) e sábado (29), das 15 às 19 horas, na Praça da C&A, acontecem as oficinas de Linguagem, Coordenação Motora e Matemática, com a Escola Kumon.

Já no domingo, dia 30, das 14 as 16 horas, também na Praça da C&A, haverá o Cantinho e Maquiagem, oficinas de Mandala e de Circo e brincadeiras com Bolhas Gigantes.

A programação do Super Férias será encerrada às 17 horas, na Praça da Alimentação, com um espetáculo circense e musical com a Companhia Circo da Lua.

VERÃO ON

Diversão para as crianças, promoções para os consumidores. O Jequitibá inicia nesta sexta-feira, dia 28, a megaliquidação Verão On. A ação, que conta com cerca de 30 lojas participantes e um variado mix de produtos, acontece até o dia 3 de fevereiro e oferece descontos de até 50%.