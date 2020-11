Live Solidária da Igreja Batista Teosópolis beneficia 300 famílias de Itabuna

Um total de 300 famílias carentes foram beneficiadas com cestas básicas, fruto da Live Solidária promovida pela Igreja Batista Teosópolis de Itabuna, Sul da Bahia. Famílias dos bairros São Roque, Vila da Paz, Buraco da Gia, Bananeira e mais quatro comunidades carentes foram beneficiadas.

A Live Solidária “O Amor Faz”, foi promovida pela Igreja Batista Teosópolis através da Juventude Interligados e do Ministério da Ação Social no dia 24 de outubro através dos canais da IBT no Youtube e Facebbok, atraiu um público de mais de duas mil pessoas.

Para o Pastor Geraldo Meireles que coordenou a Live a distribuição dos donativos “a igreja cumpre o seu papel social que é contribuir para amenizar o sofrimento das pessoas carente de Itabuna”, ressaltou ele.

“Esse momento de pandemia impactou muito todos os setores, notadamente as pessoas em situação de vulnerabilidade social”, pontuou o Pastor Ezequiel Nunes responsável pela juventude.

A igreja é responsável pela promoção do maior projeto social realizado na região, o Cabra Macho que oferece gratuitamente cerca de mil exames gratuitos para detecção de câncer de próstata e realiza acompanhamento. Médicos de outros estados a exemplo do Paraná têm contribuído com o projeto.

Gilson Pinheiro, do Ministério da Ação Social, ressalta o papel da comunidade em relação ao projeto. “Nossa comunidade é muito sensível e atuante”, diz.