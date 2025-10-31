Live Solidária e Encontro de Corais Sul Baianos reunem oito grupos neste sábado na Igreja Teosópolis, em Itabuna

O Ministério da Ação Social da Igreja Batista Teosópolis de Itabuna, realiza no próximo sábado,1 de novembro, às 19h, o 4º Encontro de Corais Sul Baianos, na programação da 6a Live Solidária.

O cenário é o templo da Teo, situado na Avenida Felix Mendonça, 75 no bairro da Conceição, em Itabuna.

Coordenado pela musicista Deyse Góis, o encontro reunirá oito grupos de corais de Itabuna e Ilhéus, em uma noite música,arte e solidariedade. A entrada é o mínimo, 1 kg quilo de alimento não perecível, que será destinado ao Mercado Solidário, projeto social mantido pela igreja.

Entre os grupos participantes estão o Coral Teosópolis, Coral Juvenil, Coral Amor em Canto, Coral Masculino, Coral Olga Ribeiro e Coral Interligados, todos da Igreja Teosópolis de Itabuna.

Também se apresentarão o Coral Lindinópolis, da Igreja Batista Lindinópolis de Ilhéus e o Coral Esperança, da Igreja Esperança de Itabuna).

“Podemos garantir que será uma noite especial para os amantes da boa música. Teremos a participação de oito corais unidos em uma causa nobre: arrecadar recursos para os projetos sociais da Teo, especificamente o Mercado Solidário, que fornece alimentos e produtos de limpeza para famílias carentes, e a Ceia Solidária, programada para 12 de dezembro”, destaca Marley Mota, líder do Mercado Solidário da Teo.

O evento terá transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Teosópolis no Youtube, Instagram e Facebook, permitindo a interação do público durante as duas programação musical e sensibilização para a solidariedade. As doações poderão incluir alimentos, roupas e contribuições financeiras.

Alguns grupos, como o Coral Teosópolis e o Coral da Esperança , são reconhecidos como patrimônio imaterial e artístico da Cultura de Itabuna, conforme Decreto Municipal.

Para a maestrina Deyse Góis, o encontro é “uma excelente oportunidade para apreciar a boa música e celebrar a união através da fé ”.

O coordenador do Ministério da Ação Social da Igreja Teosópolis, Gilson Pinheiro, ressalta o sucesso das edições anteriores:“É um em que as pessoas se reúnem para ouvir música de qualidade praticar a solidariedade”.

Já o pastor titular da Teosópolis, Geraldo Meireles reforça o convite à comunidade “A cada ano, o encontro se supera. Será uma grande celebração de louvor a Deus, através de gestos práticos de amor ao próximo e solidariedade, porque o amor que transforma é o amor que faz”, ressalta.

O Que: 4º Encontro de Corais Sul Baianos/6ª Live Solidária

Quando: Dia 01 de novembro de 2025

Horário: 19h

Local: Templo da Igreja Batista Teosópolis-Bairro da Conceição-Itabuna

Entrada: 1 Kg de alimento