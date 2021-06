Lives aquecem vendas e corações no São João da Minha Terra

As noites de 23 e 24 de junho serão marcadas por muita animação no Festival de Economia Solidária São João da Minha Terra. Com shows de Del Feliz (23) e Zelito Miranda (24), além de diversas outras atrações, o autêntico forró nordestino vai marcar o ponto alto do evento.

O festival, promovido pelo Governo do Estado, através da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), tem como objetivo a divulgação e comercialização online dos produtos dos Centros de Economia Solidária (Cesols).

Além de Del Feliz e Zelito Miranda, vão animar as duas noites antes do São João artistas como Amadeu Alves, Balanço Swingado, Jairo Barboza, Rennan Mendes, Cícero e Sofia Leão, Zé Costa e Viny Borges. Outras atrações das duas noites serão a Quadrilha do Iguape (Cachoeira-BA) e a gastronomia das chefs Rosa Gonçalves e Cida Pescadora.

Vendas online

As vendas online dos produtos são feitas no portalecosol.com.br. Em Salvador e Lauro de Freitas, os internautas podem comprar também pela plataforma Escoaf em www.escoarbrasil.com.br/festival. As vendas ocorrem até dia 30 de junho.

Estão sendo comercializados itens como chocolates, doces, queijos, licores, vinhos, biscoitos, farinha, roupas, artesanato etc. O diferencial é o respeito às características que os produtos carregam, cheios de ancestralidade, tradições e cultura, além do compromisso ambiental.

Aberto no último dia 13, o Festival de Economia Solidária São João da Minha Terra é transmitido através do Facebook, YouTube e Instagram (@economiasolidariaba). O encerramento será no dia 30 de junho.

Cesols na Bahia

Participam do evento 13 Centros Públicos de Economia Solidária (Cesols) da Bahia que integram a política pública de Economia Solidária da Setre. São os das regiões do Litoral Sul, Sertão do São Francisco, Recôncavo, Baixo Sul, Sertão Produtivo, Sudoeste e município de Itapetinga, Bacia do Jacuípe, Portal do Sertão/Sisal, RMS 2, Metropolitano/Salvador/Vera Cruz/Itaparica, Piemonte Norte do Itapicuru, Chapada Diamantina e Irecê.