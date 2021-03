Livraria Leitura sugere 7 livros imperdíveis para períodos de isolamento

A necessidade do isolamento social fez com que o cotidiano adquirisse uma nova dinâmica de funcionamento. O mundo está passando por um momento estressante que reflete em todos, mas a leitura pode ser uma ótima companhia para preencher o tempo e para fazer novas descobertas.

Não importa o gênero, sempre é possível aprender lendo. Os livros ampliam a visão de mundo e despertam a imaginação. Pensando nisso, a Livraria Leitura reuniu uma lista com 7 dicas para o confinamento para agradar a todos os gostos. Confira:

1- O poder da autorresponsabilidade: Livro de bolso – Paulo Vieira

Muitas pessoas têm consciência de que precisam assumir as rédeas da própria vida, porém não sabem como fazer isso na prática. Este livro traz ao leitor o conceito de autorresponsabilidade. Trata-se de um manual que apresenta a metodologia das 6 leis para a conquista da auto responsabilidade, de modo que o leitor assuma o comando de sua vida.

2- O milagre do amanhã – Hal Elrold

O segredo para transformar sua vida antes das 8 horas. O best-seller com mais de 1 milhão de exemplares vendidos no Brasil. Neste novo clássico da autoajuda, Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o nosso potencial e as nossas habilidades. A mudança de hábitos e a nova rotina matinal proposta por Hal vão proporcionar melhorias significativas na saúde, na felicidade, nos relacionamentos, nas finanças, na espiritualidade ou quaisquer outras áreas que necessitem ser aprimoradas.

3- Com sangue – Stephen King

Do mestre do terror, uma nova coleção de contos que levará os leitores a momentos aterrorizantes da vida… e da morte. Brilhante em narrativas curtas, King já escreveu alguns contos que viraram sucesso em todo o mundo, como as histórias que inspiraram os filmes Conta comigo e Um sonho de liberdade. Neste livro, assim como em Quatro estações e Escuridão total sem estrelas, ele cria uma coleção única e emocionante, demonstrando mais uma vez por que é considerado um dos maiores contadores de histórias de todos os tempos. Este é um livro sobre amor, amizade, talento e justiça… em suas formas mais deturpadas. Em Com sangue, Stephen King reúne quatro contos com protagonistas inteligentes e complexos, que têm sua vida comum transformada por algum elemento inexplicável.

4- Malorie – Josh Malerman

Chega às livrarias a aguardada sequência de Caixa de pássaros, o livro que inspirou Bird Box, filme da Netflix estrelado por Sandra Bullock. Doze anos se passaram desde que Malorie e os filhos atravessaram o rio com vendas no rosto, mas tapar os olhos ainda é uma regra que não podem deixar de seguir. Eles sabem que apenas um vislumbre das criaturas pode levar pessoas comuns a uma violência indescritível. Ainda não há explicação. Nenhuma solução. Tudo o que Malorie pode fazer é sobreviver… e transmitir aos filhos sua determinação. Malorie agora precisa fazer uma escolha angustiante: viver de acordo com as regras de sobrevivência que funcionaram tão bem até então, ou se aventurar na escuridão e buscar a esperança mais uma vez.

5- Carpinejar – Bertrand Brasil

O retorno de Carpinejar para a poesia depois de cinco anos. Um livro sem título, sem prefácio, sem abas de apresentação, sem fiadores, sem notas biográficas sobre o autor, sem adornos: só poemas falando diretamente com o leitor, só com o essencial da vida. Despojado, livre, feito para o despojamento

6.Kamala Harris: A vida da primeira mulher vice-presidente dos Estados Unidos – Dan Morain

Neste livro, o experiente jornalista Dan Morain revela os detalhes da vida de Kamala Harris. Você conhecerá a ascendente promotora lidando com casos de abuso de crianças e homicídios no Condado de Alameda a promotora pública de São Francisco implementando maneiras inovadoras de combater a evasão escolar. Vai vê-la ainda assumir o cargo de secretária de Justiça da Califórnia, feito que nenhuma outra mulher negra havia alcançado até então. Esta biografia é um retrato fiel dos valores e prioridades de Kamala Harris, do tipo de pessoa que escolhe para estar perto, dos desafios em que se sai melhor e dos erros e riscos que teve de assumir em seu caminho até o topo.

7.Torto Arado – Itamar Vieira Junior

Um texto épico e lírico, realista e mágico que revela, para além de sua trama, um poderoso elemento de insubordinação social. Vencedor do prêmio Leya 2018. Nas profundezas do sertão baiano, as irmãs Bibiana e Belonísia encontram uma velha e misteriosa faca na mala guardada sob a cama da avó. Ocorre então um acidente. E para sempre suas vidas estarão ligadas — a ponto de uma precisar ser a voz da outra. Numa trama conduzida com maestria e com uma prosa melodiosa, o romance conta uma história de vida e morte, de combate e redenção.