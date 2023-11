Livro e documentário aplaudem centenário de Oduque em Itabuna

“Eu vi o menino correndo/ eu vi o tempo/ brincando ao redor do caminho daquele menino”. Os versos da música “Força Estranha” seriam apropriados para embalar a leitura do livro que narra a trajetória do empresário José Oduque Teixeira.

Organizada pela professora-doutora Janete Ruiz de Macedo, a obra foi lançada no aniversário de 100 anos de Oduque, dia 18, na AABB de Itabuna. Além do livro, está à disposição um documentário produzido pelos jornalistas Paulo Lima e Bárbara Oliveira.

O vídeo, com depoimentos emocionados, mostra o prefeito ético; o empresário que valoriza os funcionários; o cidadão de conduta ilibada, apontado como exemplo a ser seguido.

Vozes de admiração

Cônsul do Brasil na Costa do Marfim, o desembargador (nascido em Itapé) Carlos Eduardo Sodré lembrou com admiração ter sido funcionário de Oduque.

Para ele, o que ficou mais forte foi a figura de um empresário e líder político de conduta ilibada e ciente dos seus deveres como gestor.

Já o arquiteto e ex-vice-prefeito Fernando Vitta mencionou as obras em que trabalhou sob o comando de José Oduque.

Da mesma forma, testificou estar ali um prefeito que deveria ser modelo para todo político brasileiro.

Emocionada por beijar a mão do aniversariante, a pedagoga e diretora escolar Eliabe Moraes recordou a infância.

“Fui vizinha de Oduque e com ele tive meu primeiro trabalho. Foi o melhor prefeito que Itabuna teve”, observou ela.

Durante toda a cerimônia de parabéns, o aniversariante esteve junto com familiares, amigos e uma legião de admiradores.

Sempre ao lado, a esposa Almenaide Teixeira. O relacionamento deles começou quando o centenário sergipano/grapiúna tinha 21 anos e ela tinha 14.

Registrada num livro e num documentário, está gravada e explicita a trajetória de um homem bem-sucedido, amado, ícone para o sul, para toda a Bahia, para o Brasil.