Livro marca 25 anos do Teatro Popular de Ilhéus

O livro “Teatro Popular de Ilhéus – 25 anos”, sobre o grupo baiano que em 2020 chegou à marca de 25 anos de atividades ininterruptas, lança Pedro de Albuquerque Oliveira como autor. O ator e jornalista assina essa obra que revela a trajetória do TPI – o grupo que desafiou a lógica do fazer teatral em terra de coronéis.

Para lançar oficialmente o livro, uma live de lançamento será realizada nesta terça-feira (06), às 19 horas, no canal do Teatro Popular de Ilhéus, através do link youtube.com/teatropopulardeilheus. Na oportunidade, o autor baterá um papo sobre o trajeto da sua pesquisa e escrita do livro.

Escrito de forma leve e convidativa, o livro surge a partir da pesquisa do autor na conclusão da Pós-Graduação em Gestão Cultural (UESC). Um trabalho responsável que ainda oferece uma pesquisa historiográfica do teatro no mundo (com destaque para o teatro popular) e sobre Ilhéus, cidade do litoral sul da Bahia que ficou conhecida (não por acaso) como a terra dos coronéis.

Pedro diz que “lembrar da história construída pelo TPI é respeitar, antes de tudo, o fazer teatral de um povo livre. Uma população de homens e mulheres afro-indígenas que trazem a cultura popular como identidade e pertencimento”. A apresentação do livro é assinada por Romualdo Lisboa, Diretor Artístico do TPI e responsável pela curadoria das fotos e imagens do livro, além da editoração.

Parte para escolas

A proposta prevê a doação de 700 livros para a rede pública de ensino na Bahia (incluindo bibliotecas públicas e universitárias), além da disponibilização da obra, em formato PDF, no site do grupo. A publicação é fruto da Editora Teatro Popular de Ilhéus. Instituições públicas ou professoras e professores da rede pública de ensino no Estado da Bahia podem solicitar o acesso gratuito a exemplares do livro mediante requerimento através do e-mail [email protected].

O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.