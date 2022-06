Lixo: Coleta porta em porta recolhe mais de 1.500 toneladas em uma semana

Em apenas uma semana de coleta seletiva domiciliar em Itabuna, foi recolhido um total de 1.525 quilos de lixo doméstico. A ação, sob responsabilidade da Prefeitura, aconteceu entre os dias 22 e 27 e com a participação de 10 agentes integrantes da Associação de Agentes Ambientais e Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis de Itabuna (AACRRI).

Agentes ambientais recolheram os resíduos recicláveis durante visitas de porta em porta aos moradores dos bairros Conceição, Jardim Vitória, Góes Calmon, Califórnia, Fátima e São Caetano. “As pessoas foram bastante receptivas, cooperando bastante com o trabalho”, disse um dos participantes.

Os bairros visitados integram o projeto-piloto do Programa Recicla Itabuna de Coleta Seletiva, coordenado pela Secretaria Municipal de Planejamento. E vão continuar a ser beneficiados nesta semana, com a presença dos agentes ambientais que se utilizam de carrinhos manuais para o recolhimento do lixo. Toda a coleta segue para a Central de Triagem para pesagem, seleção e venda por meio da AACRRI.

Chamado atendido

Antes, um carro de som anuncia a ação dos agentes ambientais. Segundo o coordenador do projeto, José Campos, esse é um suporte que deu certo. “Porque a população atende ao chamado colocando o lixo selecionado em suas portas, o que facilita o trabalho das equipes”, comemora.

Ele explicou que a coleta é feita sempre pela manhã, sendo que na segunda-feira as equipes atuam nos bairros Conceição, Jardim Vitória e Góes Calmon. Na terça-feira é a vez do bairro de Fátima, quarta-feira na Califórnia, e às quintas e sexta-feira no São Caetano. Já no centro a coleta acontece diariamente a partir das 17 horas.

Já o supervisor de Projeto da Secretaria Municipal de Planejamento, Rosivaldo Pinheiro, lembra que além da coleta seletiva, o município conta com ecopontos instalados em 10 bairros da cidade, onde a comunidade tem contribuído com o depósito regular de todo material reciclável.

O profissional destaca, também, que Itabuna foi pioneira ao cumprir integralmente a Política Nacional de Resíduos Sólidos, com o fim do antigo lixão que funcionou por décadas e a implantação do aterro sanitário, além do lançamento do Recicla Itabuna de Coleta Seletiva.

Rosivaldo adianta que a meta da prefeitura é ampliar o número de agentes de resíduos recicláveis para atuar em campo numa rotina permanente, o que, segundo ele, trará maior benefício, tanto para as equipes de trabalho quanto para a comunidade como um todo.