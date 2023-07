Liz Intenso, do Boticário, evidencia força e beleza da mulher

Liz, marca de perfumaria feminina amadeirada do Boticário, lança a sua terceira fragrância: Liz Intenso. A composição do item combina o já conhecido Laire Íris Nobre – fórmula secreta e exclusiva, presente em todo portfólio da marca de perfumaria – ao sândalo, uma das madeiras mais fortes e resistentes do mundo, e à mirra, seiva da vida encontrada no interior das árvores. A fragrância representa a força, vitalidade e energia que correm nas veias de cada mulher, por meio de um olfativo floral amadeirado intenso, mantendo a assinatura da marca, que inaugurou o território de amadeirados femininos na perfumaria nacional.

Liz Intenso conta com notas de saída de mandarina, frutas vermelhas, pêra e bergamota com o corpo de jasmim, muguet, rosa, base de Laire Íris Nobre e fundo vetiver haiti, sândalo dreches, âmbar, cashmeram, patchouli, musk, reforçando a assinatura das fragrâncias da marca, que possuem DNA amadeirado, nessa variação com um toque ainda mais intenso. A pirâmide olfativa da nova fragrância contém base de Laire Íris Nobre, feita a partir da mescla do óleo da Íris Absoluta Francesa, que leva em média seis anos para ser extraída por meio de um processo árduo e único. Com o lançamento, a marca fortalece as diferentes nuances e características olfativas, reconhecendo as camadas da mulher Liz, que acumula força a cada nova experiência.

“Liz é uma mulher que é feita de camadas de experiência que, ano após ano, vão somando beleza, brilho e força. Essa mulher transforma suas experiências pessoais no que ela tem de mais belo. Esse lançamento foi pensado para representar todas as mulheres que batalham diariamente para conquistar seu espaço, sem perder a sua potência e intensidade por meio de uma fragrância que evidencia toda a sua beleza e força”, afirma a expert sr. em Inovação Olfativa e Perfumaria, Cláudia Stenger.

O uso da fragrância pode ser combinado ao uso do Creme Hidratante Desodorante Corporal, que conta com as mesmas notas olfativas e garante uma pele mais saudável, macia e aveludada.

Os itens são encontrados em todas as lojas físicas e no e-commerce da marca, no link www.boticario.com.br, além do aplicativo Boticário, disponível para as versões Android e iOS. Também é possível fazer pedidos via WhatsApp pelo número 0800 744 0010 – número oficial e seguro – diretamente na plataforma do dispositivo. Basta o cliente contatar a marca por esse número para verificar a disponibilidade na região dele. Há ainda a opção de contatar um revendedor da marca pelo endereço boticario.com.br/encontre.