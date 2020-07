Lockdown em Ubaitaba a partir deste sábado

O aumento superior a 200 por cento no número de infectados pela Covid-19 em Ubaitaba, desde o dia 20 de junho, levou à declaração do Lockdown. A medida vale a partir das 16 horas deste sábado (4) até 12 de junho. O município tem 198 casos confirmados, com 73 curados e três mortos.

Em função do Lockdown, estarão proibidas feiras livres, funcionamento de igrejas, clubes de serviço, entre outros serviços. Exceção para funcionários de cidades vizinhas que morem em Ubaitaba, cuidadores de idosos, profissionais de saúde e demais situações de emergência.