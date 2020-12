Loja do Cesol comemora um ano com promoções em Itabuna

Neste sábado (5), a loja Empório do Litoral completa um ano de funcionamento em Itabuna. O espaço vende itens da economia solidária e agricultura familiar da região cacaueira produzidos por empreendimentos atendidos pelo Centro Público de Economia Solidária (Cesol) Litoral Sul em 26 municípios do território.

Produtos da cadeia produtiva do cacau, como chocolates com variadas porcentagens, veganos, sem açúcar, mel de cacau, melaço de cacau, geleias, cremes de cacau, temperos e uma variedade de bebidas e artesanatos estão entre os itens do menu da loja que agrega também produtos ecologicamente sustentáveis. O espaço, que tem a gestão do Cesol Litoral Sul, é uma política pública da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), do governo estadual.

O aniversário de um ano da loja será comemorado no Shopping do Artesanato de Itabuna, no Calçadão, que comemora 17 anos na cidade. Ambos se configuram como importante espaço de comercialização dos produtos de empreendedores econômicos solidários da região e contribuem para ampliação do escoamento da produção e, por tabela, se transforma em geração de renda.

Programação e descontos

A comemoração de um ano da Empório do Litoral terá música com a dupla Silvano & Carla, exposição artística da Aiart, além de um sarau com Janete Lainha, Gal Macuco, Walmir do Carmo e coletivo Flisba. A programação tem início às 10h30min, na frente do Shopping do Artesanato, no Calçadão de Itabuna, e segue todos os protocolos de saúde contra a Covid-19.

No aniversário os clientes também ganham presente. Nas compras acima de R$ 30 têm 5% de desconto. Para valores acima de R$ 50, o desconto aumenta para 10% em toda a loja. (Fonte: Ascom Cesol Litoral Sul)