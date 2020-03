Lojas de material de construção, bancos e lotéricas formam exceções à quarentena em Itabuna

Decretos municipais autorizaram o funcionamento de lojas de material de construção, casas lotéricas e agências bancárias, o que já representa um movimento em Itabuna nestes dias de quarentena. Mas continua valendo a recomendação de se evitar aglomerações.

Com o fim da greve dos vigilantes, o atendimento interno nos bancos, por exemplo, estará disponível das 10 às 14 horas. A prioridade é para clientes que precisam sacar benefícios do INSS ou, FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e/ou quem sem alternativa de fazer transações de forma não presencial.

A abertura das lojas de material de construção foi decidida ontem, após reunião entre representantes do ramo, da Prefeitura, CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) e ACI (Associação Comercial e Empresarial de Itabuna). Para abrir, foi firmado o compromisso de seguir medidas de prevenção e estabelecido o horário de 9 a 15 horas.

Entre elas, limitar a cinco pessoas por vez a entrada de clientes e reduzir o número de funcionários a cada dia de atividade. Logo ao entrar, os fregueses são recebidos por funcionários de máscara, luva e convidados a higienizar as mãos com álcool gel.

Enquanto isso, continua a fiscalização feita por equipes da Sesttran (Secretaria de Segurança, Transporte e Trânsito) em diversos pontos da cidade. “Obedecendo o decreto, continuam funcionando aqueles próprios de alimentação, água mineral, ração para animais … e nossa fiscalização continua em todos os outros ramos”, declarou o Diretor de Transporte, Pedro Miguel K. Júnior.

Denúncias sobre eventual descumprimento do decreto por ser feitas pelos telefones 153 e 98118-1854. “Temos uma equipe de prontidão, para nos repassar toda a fiscalização”, acrescentou o diretor.