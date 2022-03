Lordão e Via de Acesso agitam primeiro sextou no Casarão Cola na Manu

Quem tava com aquela saudade de dizer “sextou” tem um programão em Itabuna. É o primeiro Sextou no Casarão Cola na Manu e promete! A noite tem “Dance que o Lordão garante” e a mistura de hits pra lá de eclética com a turma da banda Via de Acesso.

As duas atrações montaram show completo para o palco da casa de ritmos que vem abalando a night da cidade. “A expectativa é muito boa, afinal é a primeira sexta-feira da casa, que já se firmou com as Quintanejas mais famosas da região”, diz Manu Berbert, proprietária do espaço.

Totalmente fechado e climatizado, o casarão fica na avenida J. S. Pinheiro, nº 2.120 (ao lado do Sest-Senat). A organização avisa que as primeiras 50 mulheres terão passe livre para entrar (aquele free que a galera tanto gosta, não é?).

Mais informações podem ser acompanhadas na página oficial do Instagram @casaraocolanamanu