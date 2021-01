Lote com quatro milhões de seringas para vacinação da Covid chega a Salvador

Quatro milhões de seringas adquiridas pelo Governo da Bahia para uso durante a vacinação da Covid-19 chegaram a Salvador nesta quinta-feira (21). De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesab), esse é o primeiro lote da compra de 19,8 milhões realizada no mês de dezembro. Os itens estão armazenados no almoxarifado da Sesab em Simões Filho e serão distribuídos para todo o estado.

Serão entregues ainda mais quatro milhões de seringas em fevereiro e o restante nos meses de abril, maio e junho. A Bahia já tem em estoque 10,2 milhões de seringas e agulhas.

Ainda dentro do plano de vacinação do estado, a Bahia possui 234 câmaras frias e 70 freezers, possibilitando armazenar simultaneamente 3,5 milhões de doses da vacina. Também já foram licitados 100 ultracongeladores que chegam a temperaturas de até -86° C para as vacinas de RNA. Estão previstas 5.114 salas de vacina em todo o estado e envolvimento de 50 mil profissionais de saúde.