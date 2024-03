Luan Investimentos leva aporte de R$ 20 milhões para região entre Ilhéus e Itacaré e geração de mais de 1000 empregos

Composta por 11 municípios, a Costa do Cacau, na Bahia, é conhecida pela exuberância natural e praias paradisíacas. A vocação da região para o turismo levou a Luan Investimentos, incorporadora e construtora sediada em São Paulo a investir cerca de R$ 20 milhões em um empreendimento residencial na faixa da costa que fica entre Ilhéus e Itacaré. Batizado com o mesmo nome da região, o condomínio Costa do Cacau Village foi lançado oficialmente em 09/03 como um projeto horizontal e pé na areia, com estrutura dentro do padrão dos empreendimentos imobiliários que têm explodido para o mercado de luxo em todo o país. Serão ao todo 166 lotes de 500m² a 900 m².

Segundo estudos de mercado, há uma demanda na região por casas para segunda ou terceira residência ou até para primeira moradia que atenda aos padrões estabelecidos no novo estilo de vida do consumidor de alta renda no pós-pandemia. Um empreendimento neste estilo no litoral sul baiano é, acima de tudo, uma escolha pela exclusividade. Quem explica é Adrian Estrada, CEO da Luan: “Será muito difícil conseguir criar outro projeto como esse em um terreno nessa região”, comenta. “Aqui o diferencial é justamente a escassez, tanto no que diz respeito ao terreno, já que dificilmente será possível levar outro condomínio no estilo pé na areia para a região, quanto no fato de as praias serem quase desertas por ali”. Outro pronto é a geração de empregos. Estima-se que para esta primeira fase, até 1000 novas vagas podem ser geradas.

Além dos 166 lotes entre 500 e 900m², o condomínio terá, em seus área total do terreno, beach club completo, restaurante, bar, espaço kids, estrutura para esportes de praia, academia com vista panorâmica, piscina, lounge e deck, fireplace, quadras de tênis e campo de futebol, entre outros atrativos.

Sobre a Luan Investimentos

Há quase 50 anos a Luan Investimentos, incorporadora e construtora, atua para ajudar o Brasil a crescer, criando projetos imobiliários em todo território nacional para atender às mais diferentes demandas e padrões. Com as premissas de desenvolvimento, viver bem e inovação, acumulou nos últimos 10 anos mais de 8 milhões de m² entregues em 16 empreendimentos, além de somar R $ 1bi em vendas. Atualmente, a Luan também é responsável pela geração de mais de 500 empregos diretos e indiretos de trabalhadores treinados e capacitados para as áreas de construção civil, hospitalidade, serviços administrativos, entre outras.