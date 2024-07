Lúcio Vieira Lima alisa Geraldo Simões para abraçar Pancadinha

O presidente de honra do MDB na Bahia, Lúcio Vieira Lima, segue com olhar de águia para o cenário político de Itabuna. Afinal, está na hora das convenções, quando o jogo começa pra valer.

Como não é menino, ele mistura humor a sarcasmo com maestria. Às vésperas da convenção do Solidariedade, para sacramentar a candidatura de Fabrício Pancadinha, Lúcio já informou quem ele deverá indicar como candidato a vice-prefeito.

Mas olhando para amizades, digamos mais antigas, o líder emedebista continua todo cute-cute com o ex-prefeito Geraldo Simões.

Não há como esquecer a defesa que ele fez da então pré-candidatura do petista ano passado, no Senado do Café Pomar (foto após sabatina com os senadores grapiúnas).

Ali, argumentou com ênfase que o companheiro petista podia ser o Lula de Itabuna. Bonitinho, não é?

Como alguém jogou “terra no brinquedo”, ambos se retaram (falando em bom baianês). Agora, marcham de braços dados.

Lúcio, inclusive, teria designado Geraldo para representar a legenda durante a campanha em Itabuna. Para ficar mais oficial, sabe? Só uma hipótese minha, é claro.

É como se dissesse: “amigo, tamo junto até debaixo d’água, viu?” Ops! Estou falando po-li-ti-ca-men-te, ok?