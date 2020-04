Lúcio Vieira Lima anuncia que deixará a vida pública

O site Bahia.ba informou nesta sexta-feira, 3, que o ex-deputado federal Lúcio Vieira Lima já encaminhou seu pedido de desfiliação do MDB.

Para o cacique, com a filiação do presidente da Câmara de Vereadores de Salvador, Geraldo Jr., ao partido, sua “missão política” está concluída.

“Já encaminhei meu pedido de desfiliação. Com a chegada dele ao MDB, dou por encerrada minha vida política, partidária, pública. Geraldo representa a renovação política do partido, junto ao presidente Alex Futuca. Agora vou me aposentar, cuidar da minha vida particular, me dedicar aos processos que tenho contra mim”, ressaltou Lúcio ao Bahia.ba.

Lúcio disse ainda que o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, afirmou em videoconferência, durante a filiação de Geraldo Jr., que dará “missões importantes” ao presidente do Legislativo soteropolitano. “Baleia é um dos principais entusiastas de Geraldinho. Ele também faz parte da ala jovem do partido, dessa renovação que precisamos”, salientou.