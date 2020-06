Pelo menos um dia da semana, de acordo com o anúncio, o De Luí um dos salões de beleza mais conceituados da região, dá uma colher de chá para a homarada. Promove, assim, uma queda no preço do corte de cabelo.

Os profissionais do De Luí vale a pena ressaltar, dão um show de qualidade. Por isso, vale a pena dar uma passadinha lá — bairro Góes Calmon, em Itabuna.