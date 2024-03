Luís Caldas animou a Lavagem do Beco do Fuxico em Itabuna

Com fé e axé, a 43ª Lavagem do Beco do Fuxico, no sábado dia 2, levou muita animação para mais de 50 mil pessoas que curtiram a tradicional festa carnavalesca realizada pela Prefeitura de Itabuna, por meio da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC). No início da tarde, houve o cortejo das baianas e blocos carnavalescos que passaram pela Travessa Adolfo Leite, depois de saírem da Avenida Duque de Caxias seguindo pela avenida do Cinquentenário.

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), destacou que a tradição e segurança refletem sempre a preocupação de sua gestão em realizar festas com organização, muita animação e tranquilidade para os foliões e espectadores.

“Temos o compromisso de manter a tradição e a garantir segurança para o folião, para as famílias que se deslocaram para curtir a festa no centro da cidade”, disse. Acompanhado da primeira-dama Andrea Castro e de secretários, ele esteve presente em todos os momentos da festa.

O prefeito fez questão de frisar que Itabuna celebrou a 43ª Lavagem do Beco preservando a cultura, a arte e as entidades e blocos carnavalescos, que tiveram o apoio da Prefeitura de Itabuna.

“Foi uma inovação da nossa gestão. Fizemos uma seleção e cada entidade recebeu R$ 20 mil para se organizar e desfilar na avenida, mostrando seu talento, cultura, diversidade e inclusão. Isso foi fundamental para o sucesso do evento, Tenho certeza que estamos no caminho certo”, afirmou o prefeito Augusto Castro.

No Beco do Fuxico, desfilaram Pai Gildo e baianas estilizadas com flores e água de cheiro, os blocos Ylê Axé Odara, Mendigos de Gravata, Hora-Extra, Encantarte. Casados I…responsáveis, Os Dez Casados e Maria Rosa.

Na Avenida do Cinquentenário, Planeta Reggae, Tabokas Rock e Caramelo com Banana. Os shows aconteceram na Praça Adami os cantores Luiz Caldas e Alobened e as bandas baianas Afrocidade, Sibenzer e Papazoni.

Neste domingo, dia 3, a festa continua, só que para o público infantil. A programação terá início às 14 horas, com a segunda edição do “Bailinho Infantil”. Na abertura com apresentação de Zé Cachoeira e Pedrita e um grupo de Super Heróis Capitão América, Homem Aranha, Mulher Maravilha, Thor e Homem de Ferro. Às 14h30min, Princesa Tiana (Teatro Fantasia) e Momento Tik Tok.

Às 15 h, A Bela e a Fera (Teatro Fantasia), seguido de Uz Bananoides. Às 16h, Explosão de Cores com princesas e Super Heróis. Às 16h30min, a atração será Pirulito e Paçoca, seguido de princesas e Super Heróis. Às 18 h, encerramento.