Lula inaugura hoje residencial do MCMV em Santo Amaro

Em sua primeira viagem à Bahia depois de eleito, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita nesta terça-feira (14) o município de Santo Amaro, onde, acompanhado do governador Jerônimo Rodrigues e do ministro da Casa Civil, Rui Costa, vai inaugurar o condomínio residencial Vida Nova Sacramento, construído pelo Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV). A obra foi interrompida há seis anos com a extinção do programa habitacional e foi retomada com a nova gestão do governo federal

Feiras de saúde e agricultura familiar

O município de Santo Amaro da Purificação receberá ainda, entre os dias 14 e 15 de fevereiro, a diversidade da produção de agricultores e agricultoras familiares e povos e comunidades tradicionais de municípios do território, na Vila da Agricultura Familiar. O evento integra a programação da Feira de Saúde de Santo Amaro: Ação Saúde Mais Perto, que acontece a partir das 8h, na Praça da Purificação.

No evento serão oferecidos serviços de saúde e cidadania à população do município de Santo Amaro da Purificação e região. Entre os serviços estão os atendimentos de oftalmologia, odontologia, exames de ultrassom, eletrocardiograma, raio x, preventivo, entre outros. As senhas começam a ser distribuídas a partir das oito horas. Para ter acesso aos serviços é preciso apresentar RG, CPF, Cartão do SUS e solicitação médica dos exames. O SAC móvel vai emitir RG, CPF e antecedentes criminais.