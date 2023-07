Lula participa de evento nesta segunda-feira em Ilhéus

A BAMIN realiza nesta segunda-feira (3), o evento oficial que marca o início das obras no Lote 1F da Ferrovia de Integração Oeste Leste (FIOL 1), na Bahia.

A cerimônia acontecerá em Ilhéus, região sul do estado, com a presença do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e autoridades públicas, a exemplo do governador Jerônimo Rodrigues.

O evento reunirá lideranças nacionais e globais da BAMIN, com as presenças de Benedikt Sobotka, CEO Global da ERG, organização responsável pelas atividades da empresa no Brasil, Eduardo Ledsham, CEO da BAMIN, e Sérgio Leite, CEO de Ferrovia da BAMIN.

SOBRE A FIOL

Ligando as cidades baianas de Caetité e Ilhéus, a FIOL 1 terá um total de 537 quilômetros de extensão, passando por 19 municípios, com previsão de estar concluída e em operação a partir do ano de 2027. O Lote 1F, por onde começam as obras, possui 127 quilômetros de extensão, ao longo de Ilhéus, Uruçuca, Ubaitaba, Gongogi, Itagibá, Aurelino Leal e Aiquara. As obras no Lote 1F têm previsão de durar 36 meses.

SOBRE A BAMIN

A BAMIN está construindo um novo corredor logístico de integração e de exportação para a mineração e para o agronegócio no Brasil. A empresa investe cerca de R$ 20 bilhões nos projetos que incluem a Mina Pedra de Ferro, em operação na cidade de Caetité; e os projetos de solução logística integrada: Porto Sul, em Ilhéus, e a FIOL 1, que ligará Caetité a Ilhéus, com 537 km de extensão. A previsão é de que a ferrovia e o porto estejam prontos em 2027.