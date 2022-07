Luto oficial na Bahia pela morte de Fernando Gomes

O governador Rui Costa lamentou no início da noite deste domingo (24) a morte do ex-prefeito de Itabuna, Fernando Gomes. Rui também decretou luto oficial de 3 dias no Estado.

“Quero manifestar meu pesar pela morte do ex-prefeito de Itabuna e ex-deputado federal, Fernando Gomes. Que Deus conforte seus familiares, amigos e itabunenses”, escreveu o governador em sua conta no Twitter.

Fernando Gomes foi prefeito de Itabuna por 5 mandatos e também ex-deputado federal. Ele faleceu na tarde do domingo em Salvador.