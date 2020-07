Maçonaria promove campanha para arrecadação de cobertores e alimentos

No próximo sábado (04), a Loja Maçônica Antônio da Silva Costa, em Itabuna, promove a campanha “Maçonaria Solidária”. Por meio de um Drive Thru, arrecadará cobertores, agasalhos, gêneros alimentícios e de higiene pessoal para as pessoas menos favorecidas de comunidade.

As doações poderão ser feitas, das 8h30min às 16 horas, no estacionamento da Câmara de Vereadores, onde será montado o Drive Thru para que as pessoas façam suas doações de carro, moto ou bicicleta, sem aglomerações e respeitando todas medidas sanitárias de prevenção ao coronavírus.

Solidariedade sem barreiras

A iniciativa, idealizada e organizada pela Comissão de Beneficência da Loja Maçônica Antônio da Silva Costa, acontece em pleno inverno e em meio à pandemia do novo coronavírus – tempo em que os menos favorecidos estão mais fragilizados. Assim, a campanha propõe uma ação conjunta entre a Loja Maçônica Antônio da Silva Costa e a comunidade grapiúna.

“O intuito é que ambas se aliem por um propósito em que não haja barreiras físicas ou institucionais, uma vez que busca o bem do seu próximo”, ressalta o mestre daquela loja, Wanderlei de Souza Machado Júnior.

Para quem

Os cobertores e agasalhos arrecadados serão distribuídos às pessoas em situação de rua, já os gêneros alimentícios e de higiene pessoal serão distribuídos em comunidades carentes de Itabuna.

Mais informações podem ser obtidas pelos seguintes telefones: Wanderlei Machado (73) 991264241; Vily Modesto Júnior (73) 98838-1818.