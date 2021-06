Madrugada de terror num assalto a banco em Santa Cruz da Vitória

Um grupo de 12 homens armados com fuzis e metralhadoras invadiu o município de Santa Cruz da Vitória na madrugada desta quarta-feira (03), para assaltar a agência do Bradesco. Deflagraram vários tiros, assustando a população e, em seguida, explodiram o cofre do banco.

Enquanto uns comparsas faziam a ronda nas imediações, outros entraram para fazer a devassa no dinheiro. Ainda não há informações sobre o valor levado.

O impacto da explosão destruiu uma parede e pedaços do cofre atingiram a rede elétrica da rua foi danificada.

Segundo a Polícia Militar, durante a fuga, os bandidos passaram pela Companhia Militar de Itaju do Colônia, a 25 km de Santa Cruz da Vitória, e deixaram um explosivo com um celular.

Unidades das polícias Civil e Militar foram acionadas e encaminhadas à agência. Uma equipe do Bope de Salvador também foi chamada, para verificar esse explosivo.