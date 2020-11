Mãe e filha morrem em batida na BR-101

A comunidade de Buerarema ainda está consternada com a morte de Estelita Ribeiro do Nascimento, de 81 anos, e da filha Lucineide Ribeiro da Silva, de 59. Elas estão entre as 11 vítimas fatais de acidentes registrados em rodovias baianas neste feriadão. Outras 61 pessoas ficaram feridas, conforme apontou a operação entre 30 de outubro e 02 de novembro.

Elas moravam há alguns anos em Itabuna e seguiam no automóvel que bateu de frente com uma carreta na manhã de ontem (02), na BR-101, entre esta cidade e Buerarema. A outra filha e motorista do carro, Lucidalva Ribeiro da Silva Dorea (“Dalvinha”), de 60 anos, foi levada, em estado grave, para o CTI (Centro de Terapia Intensiva) do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães. Já o motorista da carreta, não identificado, nada sofreu.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a colisão ocorreu durante uma ultrapassagem. Chovia forte no momento do acidente.