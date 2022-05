A partir desde sábado (7), começa mais uma campanha tríplice Mães, Namorados, São João. A mobilização, promovida pela CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Itabuna para aquecer o comércio, fornece R$ 50 mil em vales-compras

A expectativa é, cada vez mais, retomar a pujança do principal segmento a mover a economia da cidade. Porque 2021 já foi melhor do que 2020 e, com a pandemia caminhando para um controle, este ano deverá ser ainda melhor.